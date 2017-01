Rötha. Die Polizei hat am Wochenende in Rötha einen Drogenhändler vorläufig festgenommen. Der Mann war den Beamten am Samstag gegen 3.20 Uhr in der August-Bebel-Straße aufgefallen und führten eine Personenkontrolle durch. Dass die Beamten den richtigen Riecher bewiesen, zeigte das Ergebnis der Kontrolle. Der 21-Jährige führte, neben einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel, Bargeld in szenetypischer Stückelung, Aufzeichnungen zum Verkauf und Verpackungsmaterialien mit sich. Außerdem fand sich in seinem Rucksack eine Schreckschusswaffe und ein Teleskopschlagstock an. Der mutmaßliche Drogenhändler wurde festgenommen.

Von thl