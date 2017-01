Böhlen/Rötha. Randale in einer Asylbewerberunterkunft von Borna rief die Polizei am Sonnabend gegen 22 Uhr auf den Plan. Den Angaben zufolge hatte sich ein 21–jähriger Syrer trotz Hausverbotes immer wieder in der Unterkunft aufgehalten. Am Samstagabend muss er zum wiederholten Mal randaliert haben. Als die Beamen eintrafen, war der Mann jedoch verschwunden. Ein wenig Denunziantentum der Bewohner reichte, um das Versteck im Schrank zu enttarnen. Entdeckt schlug der Syrer unvermittelt auf einen der Beamten ein und musste durch die anderen Polizisten gebändigt werden. Den Rest der Nacht verbrachte er in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Der Polizist wurde nur leicht verletzt und musste nicht medizinisch behandelt werden.

Noch in derselben Nacht mussten die Polizisten aus Borna in die Unterkunft in Rötha ausrücken. Wie die Behörde informierte, war es kurz vor Mitternacht zwischen einem 36-jährigen Libyer und einem 37–jährigen Pakistaner zum Streit um Geld gekommen. Dabei trat der Libyer die Tür des anderen Bewohners ein, um seiner Forderung offensichtlich Nachdruck zu verleihen. Auch er wurde abgeführt und musste den Rest der Nacht bei der Polizei verbringen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischer Erpressung und Sachbeschädigung ermittelt, teilte die Polizei mit.

Von bis