Lobstädt/Neukieritzsch

Im Zuge eines Strafverfahrens führte die Polizei am Mittwochnachmittag in Lobstädt und Neukieritzsch mehrere Durchsuchungen durch. Im Fokus stand ein Gewerbeobjekt in Lobstädt mit mehreren Hallen, in denen reichlich Diebesgut sichergestellt werden konnte. In Neukieritzsch wurden zeitgleich Wohnobjekte durchsucht.

Die involvierten Personen waren der Polizei aus anderen Verfahren bekannt – bei ihnen waren die Beamten in der Vergangenheit bereits in ähnlichen Fällen fündig geworden. Um die Fluchtgefahr einzudämmen, wurden Kräfte der Bereitschaftspolizei zur Unterstützung herangezogen. Zudem waren Beamte der Landesdirektion im Einsatz. Viele der gefundenen Objekte konnten weiteren Ermittlungen zugeordnet werden. Laut Polizei gab es keine Festnahmen.

Von Maximilian König