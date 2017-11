Polizei sucht Rentner aus Böhlen - 73-Jähriger seit Sonntag verschwunden

Böhlen. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei in Böhlen den 73 Jahre alten Horst Krämer. Der Rentner lebt im Seniorenzentrum an der Clara-Zetkin-Straße. Er wird seit vergangenem Sonntag vermisst. Obwohl Horst Krämer an Demenz leidet und mitunter an fremden Orten orientierungslos ist, hat er sich trotzdem jeden Tag auf einen kleinen Spaziergang begeben und sei auch stets in seine Unterkunft zurückgekehrt.

Dieses Mal sei es anders gewesen. Da den Pflegern keine Angehörigen ihres Bewohners bekannt seien, hätten sie die Beamten informiert. Die Polizei suchte Böhlen und das angrenzende Umfeld bereits erfolglos mit Einsatzkräften, einem Hund und einem Hubschrauber ab.

Deshalb wenden sich die Ordnungshüter nun an die Öffentlichkeit. Horst Krämer wird als intellektuell-kognitativ beeinträchtig beschrieben und sei mitunter aggressiv. Er sei zwischen 1,65 und 1,69 Meter groß, schlank und laufe seitlich geneigt. Am Tag seines Verschwindens habe er eine graue Jacke, eine dunkelgraue Hose, ein helles Basecap und einen Brustbeutel mit seinem Namen und seiner Anschrift getragen.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03433/244-0 oder im Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a, entgegen.

Von mro