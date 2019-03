Borna

In der Nacht zum Donnerstag parkte eine 33-Jährige ihren Ford Ka auf dem Parkplatz der Sana Klinik. Sie arbeitete an dem Tag in der Nachtschicht. Als sie morgens zum Ka zurückkehrte, erwartete sie bereits eine böse Überraschung.

Das Auto, das in der ersten Reihe parkte, wies eine lange Schleifspur/Kratzer auf. Das Blech war über die gesamte, hintere Fahrerseite eingedellt und die Tür, der Kotflügel und der Radkasten kaputt. Den Schaden bezifferte sie mit 1300 Euro.

Polizei sucht nach Zeugen in Borna

Nun sucht die Polizei nach dem Unfallfahrzeug und dessen Fahrer, der die Schäden verursacht hat. Dieser hatte sich nach dem Unfall einfach entfernt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum Fahrer oder dem Unfallauto machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a, in 04552 Borna oder unter der Telefonnummer (3433 244-0.

Von LVZ/gap