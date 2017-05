Kitzscher. An zahlreichen Stellen im Stadtgebiet Kitzscher setzten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Papiercontainer und Müllbehälter in Brand. Die Feuerwehr war zwei Stunden im Einsatz, um die Tonnen zu löschen. Die Polizei, die ebenfalls vor Ort war, spricht von erheblichem Sachschaden nicht nur an Abfallcontainern, sondern auch an Hecken und Zäunen in unmittelbarer Nachbarschaft der Brandstellen.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/244100).

Von es