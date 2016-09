Borna. Der geübte Blick und die langjährige Erfahrung einer Polizeistreife haben am Montagabend in Borna zu einer Festnahme geführt. Ein in der Bahnhofstraße kontrollierter 33-Jähriger trug zwei Tütchen mit kristalliner und pflanzlicher Substanz bei sich. Ein Schnelltest bestätigte, dass es sich um Crystal und Cannabis handelte. Außerdem wurde der Mann bereits mit zwei Haftbefehlen gesucht. Somit konnte er seinen Weg nicht fortsetzen, sondern wurde vorläufig festgenommen. Zu den offenen Anzeigen kam nun noch eine wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzu.

Von thl