Kitzscher

Am Sonntag öffnet im Heimatmuseum Kitzscher eine neue Schau. Nach den Ausstellungen zu DDR-Spielzeug, selbst gefertigten Porzellanpuppen sowie Handarbeiten aus dem Seniorenheim sind mal wieder Zeichnungen und Malereien an der Reihe. Lysann Heider-Martin aus dem Colditzer Ortsteil Schönbach zeigt ihre Werke unter dem Titel „Unsere Welt in Farbe“. Der gastgebende Heimatverein startet die Vernissage 14 Uhr.

Auch Bilder von Ralf Martin sind zu sehen

Die 39-Jährige hat bereits in ihrer Kindheit gern gemalt und gezeichnet. Seit 2001 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin; dabei erstellt sie Auftragswerke für jedermann. Tier- und Menschenporträts sind ihre beliebten Motive. Eine besondere Leidenschaft ist zudem, alte Meister zu kopieren. Und sie arbeitet gern gemeinsam im Studio mit ihrem Ehemann Ralf Martin, von dem sie in Kitzscher auch Bilder zeigt.

Lysann Heider-Martin hat in ihre Schau auch „Wiese im Wind 1“ (Öl auf Hartfaser) aus der Hand ihres Mannes Ralf Martin eingeordnet. Quelle: privat

Ihre Zeichnungen mit Sepia- beziehungsweise Pastellkreide sowie Zeichenkohle fertigt Heider-Martin meist auf einem leicht strukturierten Pastellpapier an, das mit Hadern (Faserrohstoff aus Stoffen) hergestellt wird. Dadurch sei es alterungsbeständiger und robuster als Papier aus Zellstoff. Schließlich werden die Motive mit Spray fixiert.

Die Ausstellung in Kitzscher ist bis zum 25. November an ausgewählten Tagen geöffnet. Die nächsten Termine sind 17. bis 19. Oktober, 13 bis 18 Uhr, 21. Oktober, 14 bis 17 Uhr, sowie 26. bis 28. Oktober, 13 bis 18 Uhr.

Von LVZ