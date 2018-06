Borna

Der Trend ist eindeutig. Wer kann, der will so lange wie es geht in den eigenen vier Wänden wohnen. Das ist auch bei der Bornaer Wohnungsgenossenschaft (BWG) so. Wo das machbar ist, soll deshalb ein altersgerechter Umbau von Wohnungen möglich sein, sagt Andreas Beier, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender der BWG. Schließlich ist der durchschnittliche BWG-Mieter 60 Jahre und älter.

192 Wohnungen in Gnandorf abgerissen

Kein Wunder, schließlich stammen die 1650 BWG-Wohnungen, von denen sich bis auf wenige in Deutzen und Neukirchen fast alle in Borna befinden, allesamt aus DDR-Zeit. Vor allem in Borna-Nord, das in den 50er-Jahren entstand und im Volksmund „Korea“ hieß, sowie in Gnandorf verfügt die BWG über große Bestände. Die allerdings wurden gerade in den letzten Jahren nennenswert reduziert, so dass die Genossenschaft speziell in Gnandorf 192 Wohnungen vom Markt genommen, also abgerissen hat. Eine unvermeidliche Konsequenz aus der Marktsituation, wie Beier klarmacht. „Es fehlt schlichtweg an der Nachfrage.“

Nachbarschaftshilfe und Gemeinschaft

Dennoch sei es der BWG wichtig, dass die verbliebenen Wohnungen im jüngsten DDR-Neubaugebiet aufzuwerten. Heißt: Dächer und Fassaden wurden erneuert. Die Konsequenz daraus sei auch, dass sich die soziale Gemengelage in den letzten Jahren durchaus verbessert hat. Anders ausgedrückt: Auch in Gnandorf gebe es eine gesunde soziale Durchmischung. Mehr noch: „Dort gibt es noch so etwas wie Hausgemeinschaften“, sagt der BWG-Chef. Bewohner, die sich untereinander helfen. „Da passt noch einer auf den anderen auf.“ Fakten, die jemanden wie Beier, der bei aller Verantwortung für sein Unternehmen auch die Gesamt-Bornaer Belange mit im Blick hat, wichtig sind.

Etwa ein Fünftel aller Bewohner der Kernstadt Borna sind BWG-Mieter. Mieter, die teils schon Jahrzehnte in ihrer Wohnung zu Hause sind. So wie in Borna-Nord, das durch die Veränderungen in den letzten Jahren durchaus einen positiven Impuls bekommen hat, so Beier. Damit meint er die drei Kindertagesstätten ebenso wie die neue Clemens-Thieme-Grundschule sowie die Kaufhalle. Immerhin hat das Interesse von Familien mit Kindern zugenommen. „Das hat uns schon positive Effekte gebracht.“

Zeiten von 20 Prozent Leerstand sind vorbei

Auch in Sachen Leerstand, der hier bei fünf Prozent liegt. Im gesamten BWG-Bestand beträgt er zehn Prozent, als normal gelten in der Branche zwei bis drei Prozent. Immerhin: Die Zeiten, in denen jede fünfte BWG-Wohnung leer stand (20 Prozent) sind vorbei.

Barrierefreiheit wird wichtiger

Um diesen Trend zu verstärken, dürfte das Unternehmen um die Schaffung barrierefreier Wohnungen nicht umhinkommen. Deren Zahl ist mit acht noch vergleichsweise überschaubar. Dabei handelt es sich etwa um Wohnungen, in die die Mieter ebenerdig kommen. Die BWG sei auch bereit, Wohnungen seniorengerecht umzubauen, bei denen die Mieter auf die Unterstützung von Krankenkassen zurückgreifen. So können Mieter Zuschüsse von bis zu 4000 Euro bekommen, wenn sie etwa die vorhandene Badewanne durch eine Dusche ersetzen wollen. Auch der Einbau von Fahrstühlen sei, wo finanzierbar, eine Möglichkeit.

