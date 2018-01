Potkwoniks Suche nach Nachwuchstalent für Bornaer Theatergruppe ist erfolgreich

Borna. Der Aufruf von Michael Potkownik, Leiter der Bornaer Theatergruppe Neue Wasser, hat sich gelohnt. Noch vor Weihnachten hatte er über die LVZ sowohl nach einer Bergmannsuniform gesucht als auch nach einem kleinen Mädchen für den Theaternachwuchs. „Nach dem Artikel gab es so einige Anrufe bei mir“, sagt er. So habe sich jemand bereiterklärt, eine alte Uniform der Gruppe zur Verfügung zu stellen, damit die drei Bornaer Originale wieder häufiger auftreten können (das nächste Mal sind sie am 20. Januar während des Neujahrsempfangs zu sehen).

Besonders gefreut habe sich Potkownik über den Anruf der Eltern des gesuchten Kindes. Das hatte während des lebendigen Adventskalenders so sicher und gefühlsbetont ein Gedicht vorgetragen, dass der Regisseur und Buchautor schlichtweg begeistert war. „Aus dem Stegreif und vor Publikum so aufzutreten, kann nicht jeder“, macht Potkownik deutlich. Deshalb wolle er das Mädchen, das noch in den Kindergarten geht, in sein nächstes Stück einbinden.

„Der Brief vom Weihnachtsmann“ soll im kommenden Dezember an den Adventssonntagen aufgeführt werden, die Proben dafür beginnen bereits in der nächsten Woche, dafür entfällt in diesem Jahr eine Aufführung anlässlich des Ende August stattfindenden Zwiebelfestes.

16 bis 20 Darsteller braucht Potkownik für das etwa 45-minütige Stück, wer noch Lust hat mitzumachen, kann sich bis Mitte Januar unter der Telefonnummer 03433/200437 melden. Die ersten beiden Proben in diesem Jahr beginnen jeweils an den Sonnabenden, 13. und 27. Januar, um 9.45 Uhr im Goldenen Stern. Gesucht werden zudem ab sofort wieder Bornaer, die bei einer möglichen Wiederholung des lebendigen Adventskalenders dabei sein wollen. „Und bevor das alte Jahr schon so lange vorbei ist, noch einer großer Dank an alle, die 2017 mitgemacht haben“, sagt Potkownik.

Ende Februar steht für den Bornaer Schriftsteller ein weiterer Höhepunkt an. Sein Manuskript „Johannes Missionar“, die Fortsetzung seines Buchs „Johannes – Mönch und Rebell“, erscheint in den Buchhandlungen. Gleichzeitig geht die vier Geschichten umfassende Schrift „Gesichter der Liebe“ ins Lektorat.

Von Julia Tonne