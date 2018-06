Rötha

Es ist nur eine dürre, leicht zu übersehende Meldung auf Seite 17 im aktuellen Amtsblatt, welches die Städte Böhlen und Rötha gemeinsam herausgeben: Die Stadt Rötha bietet das Schützenhaus zum Verkauf an, genauer: den vorderen Teil des Gebäudes.

Schützengesellschaft fürchtet um Existenz

In dem befindet sich unten ein italienisches Restaurant, oben hat die Privilegierte Schützengesellschaft Rötha ihre Vereinsräume einschließlich Zehn-Meter-Schießanlage. Und die fürchtet jetzt tatsächlich um ihre Existenz.

Da hilft es auch nicht, dass Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) versichert: „Wir wollen den Schützenverein nicht in Frage stellen.“ Vereinspräsident Helge Hollstein ist nämlich ziemlich sicher: Wenn das Gebäude an einen privaten Dritten verkauft würde und der Verein Miete zahlen müsste, „würde die Auflösung des Vereins anstehen“. Das habe er so auch dem Bürgermeister gesagt.

Verein zahlt Betriebskosten – Miete wäre dazu nicht zu stemmen

„Dann wären 282 Jahre Tradition futsch“, ergänzt Hollstein im Gespräch mit der LVZ. Ganz abgesehen davon, dass die erfolgreichen Sportschützen dann vermutlich für andere Vereine starten würden.

Die Schützengesellschaft, sagt Hollstein, sei schon seit ihrer Neugründung 1994 eher eine Ausnahme unter den Röthaer Vereinen gewesen, indem die Betriebskosten für das Domizil in der Kreudnitzer Straße in voller Höhe an die Stadt bezahlt werden. Eine zusätzliche Miete, die ein Käufer ganz sicher erheben müsste, „können wir nicht stemmen“, sagt Hollstein.

Da würde es auch nichts helfen, wenn der Wirt des Restaurants im Erdgeschoss, Francesco di Benedetto, das Haus kaufen würde. Der hat sich noch nicht entschieden. Nachdem er einiges Geld in die Gaststätte investiert hat, dürfte es ihm kaum gefallen, sollte ein fremder Käufer ihn zum Mieter machen.

Stadt will mindestens 36 000 Euro haben

Interesse, sagt Eichhorn, hätten beide jetzigen Nutzer bekundet. An die hätte die Stadt ohne Ausschreibung verkaufen können. Laut Ausschreibung möchte die Stadt mindestens 36 000 Euro für das Vorderhaus haben. Das muss zudem noch durch bauliche Maßnahmen einschließlich einer Brandschutzmauer von der zugehörigen Turnhalle getrennt werden.

Verein hat nicht das Geld für den Kauf

Der Schützenverein selbst mit seinen rund 20 Mitgliedern kann sich den Kauf zum geforderten Preis nicht leisten. Das Angebot, welches er unterbreitet hat, sei der Stadt zu gering gewesen. Allerdings, sagt Hollstein, gebe es ein Vereinsmitglied, welches den Mindestpreis und sogar noch etwas mehr bezahlen und den Verein weiter mietfrei in der oberen Etage beherbergen würde. Nur müsse der sich, so die Auskunft der Stadtverwaltung an den Verein, der öffentlichen Ausschreibung stellen.

Eichhorn: Stadtrat entscheidet an wen verkauft wird

Wie das Verfahren ausgeht, ist offen. Ob jenes Vereinsmitglied das beste Gebot abgibt oder vielleicht ein anderer deutlich mehr bietet, weiß niemand. „Die Gefahr besteht natürlich“, gibt Eichhorn zu. Zugleich meint er, es sei dann immer noch Sache des Stadtrates, zu entscheiden, „an wen wir verkaufen“. Das müsse nicht zwingend der Meistbietende sein.

Ein Hintertürchen dafür könnte in der Formulierung der Ausschreibung liegen. Darin steht zwar nicht, dass der Schützenverein im Gebäude bleiben muss. Immerhin werden die Bieter aufgefordert, „Vorschläge für eine mögliche geplante Nutzung vorzustellen.“

Bis zum 28. Juni nimmt die Stadtverwaltung noch Angebote entgegen.

Von André Neumann