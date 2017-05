Borna. Luftlinie sind es gerade einmal anderthalb Kilometer. Und trotz der kurzen Entfernung gibt es jetzt erstmals eine Ausstellung von Schülern der Dinterschule in der Bornaer Sana Klinik. Seit einigen Tagen sind rund 40 Kunstwerke zu sehen, „die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben“, sagt Kerstin Dörschel, Kunstlehrerin an der Oberschule. Entstanden seien sie sowohl im Unterricht als auch in den Leistungskursen bei ihr und bei ihrer Kollegin Erika Friese. Die Ausstellung umfasst unter anderem Stillleben von Zehntklässlern und Popart-Bilder der Klassenstufen acht.

Die Jugendlichen aus Klasse sieben wagten sich in den vergangenen Monaten gar an Albrecht Dürers „Rhinocerus“ und gestalteten den Original-Holzschnitt neu und modern. Doch damit ist die Stil-Palette noch nicht umfänglich beschrieben. Die Besucher können zudem Specksteinarbeiten, Plastiken von Zeitmaschinen und Masken bewundern. Letztere sind das Ergebnis der Musicalaufführung vor einem Jahr.

Dass die Schau der Dinterschule eine Premiere im Klinikum ist, hängt damit zusammen, dass die Schule in Borna schon äußerst umtriebig ist. „Wir haben das ganze Jahr über in der Stadt verschiedene Projekte, deshalb kam die Zusammenarbeit mit der Sana Klinik erst jetzt zustande“, begründet Dörschel. Voraussichtlich bis Ende der Sommerferien seien die Bilder und Skulpturen nach Aussage von Janet Schütze, Pressesprecherin der Klinik, zu sehen.

Von Julia Tonne