Pegau/Kitzen

Premiere feiert am 8. Dezember der Adventsmarkt auf dem Pfarrhof Kitzen. Das Scheunenteam um Heike Knappe und Astrid Gebhardt bereitet die Veranstaltung schon seit Februar vor und „liegt derzeit in den letzten Zügen“, so die beiden Frauen. „Wir sind mit der Planung bei den Feinheiten angekommen.“

Scheunensanierung bekannt machen

Los geht es 14 Uhr mit der Wichtelwerkstatt zum Basteln und Malen für Kinder, mit kulinarischen Köstlichkeiten und regionalen Verkaufsständen. „Unser Ziel ist es, die Scheunensanierung weiter publik zu machen und für die Sanierung Einnahmen zu erzielen“, erläutert Astrid Gebhardt. So wird es unter anderem einen Wunschbaum geben – eine Tanne aus Holzlatten, Marke Eigenbau – an der die Besucher ihre Gedanken und Wünsche anhängen können. Daneben soll die Spendenbox aufgestellt werden.

Märchenerzählerin und Knüppelkuchen

Für 15 Uhr hat sich die professionelle Märchenerzählerin Dorothea Alder im Gemeinderaum angesagt. Die Leipzigerin zieht Kinder wie Erwachsene gleichermaßen in ihren Bann und gibt die Märchen mit ihren eigenen Worten wieder. Der Eintritt kostet zwei Euro. Später am Nachmittag dürfen die Kinder Knüppelkuchen backen und um 16.30 Uhr beginnt das Liedersingen in der Kirche. „Wir freuen uns schon sehr auf unseren ersten Adventsmarkt“, sagt Heike Knappe und wünscht sich für den 8. Dezember einen trockenen, sonnigen Tag.

Von Kathrin Haase