Der Buchsommer in Borna geht in diesem Jahr in seine mittlerweile fünfte Runde. Und doch wartet die Mediothek mit Neuigkeiten auf. So wird erstmals nicht nur die Bibliothek an sich, sondern auch der Bücherbus mit Titeln der Veranstaltungsreihe bestückt. Außerdem gibt es ein sogenanntes „Book-Casting“.