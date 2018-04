Rötha/Espenhain

Der Andrang hielt sich in Grenzen, als die Fahrbibliothek am Donnerstagnachmittag zum ersten Mal vor dem so genannte langen Block in Espenhain hielt. Fahrer Michael Friedrich brauchte sich keine Gedanken zu machen, weil er ein paar Minuten zu spät kam, niemand wartete auf ihn.

Das sei nicht ungewöhnlich, wenn der Bücherbus der Mediothek einen neuen Ort anfährt, sagt er. Es habe Fälle gegeben, da dauerte es ein Jahr, bis das neue Angebot angenommen wurde.

Bücherbus ersetzt geschlossene Außenstelle

In Espenhain soll der Bücherbus ein Ersatzangebot für die Nutzer der seit einem Monat geschlossenen Außenstelle der Röthaer Bibliothek sein. Entweder muss sich das erst langsam rumsprechen, oder die Nutzer gehen lieber gleich nach Rötha.

Der 81-jährige Alfred Plescher ist dort schon länger angemeldet, weil er viel liest und obwohl seine Wohnung voller eigener Bücher steht. Doch da der Bücherbus nun schon mal fast direkt vor seiner Haustür hält, schaut sich der frühere Bergmann darin um, zahlt seine ermäßigte Jahresgebühr und findet auch gleich etwas für seinen Geschmack.

Fahrbibliothek kommt nun alle vier Wochen

Auch Helen Nehdo muss nicht lange suchen. Die 18-Jährige und ihre Oma Elke Dähne sind die anderen zwei Besucher bei der Premiere der Fahrbibliothek in Espenhain. Helen liest gern Fantasy-Romane, die fand sie in Espenhain kaum. An Bord des Bücherbusses kann ihr Michael Friedrich gleich eine ganze Kiste voll anbieten.

Der Bücherbus hält jetzt alle vier Wochen donnerstags 14 Uhr am langen Block in Espenhain.

Von André Neumann