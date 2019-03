Pegau

Die starken Winde der vergangenen Wochen sorgen in Ortschaften am Rande der Braunkohleförderung nicht nur wegen ihrer Kraft für Frust. So gab es über und in Pegau laut Kurt Brause „fast täglich massive Dreckwolken aus dem Tagebau Profen“. Der Vorsitzende der Wählervereinigung Pro Pegau spitzt ein Problem für die Elsterstadt zu, das etwa auch Deutzen und Neukieritzsch, Regis-Breitingen und Ramsdorf vom Tagebau Schleenhain kennen – den über Land getriebenen Kohlestaub.

„Wenn man am Rosenmontag gesehen hat, wie eine schwarze Kohledreckwolke die in Hauptwindrichtung liegenden Städte Pegau und Groitzsch und deren Ortsteile eingenebelt hat, kann man das permanente Kohlestaubproblem nicht einfach unter den Teppich kehren“, prangert Stadtrat Brause an.

Sturmtief „Bennet“ hat in Pegau die Sicht verdunkelt

Aufgrund von Sturmtief „Bennet“ waren am 4. März schon mittags die Stadt verdunkelt und die Sicht stark eingeschränkt. „Die Staubbelastungen durch die Braunkohletagebaue müssen stärker publik gemacht werden und die sächsischen Behörden alarmieren. Das offensichtliche Problem wird hartnäckig von Bergbautreibenden, dem Oberbergamt und den Behörden verdrängt.“

Die Kohlestaubwolken lassen den Tag fast zur Nacht werden. Blick von der Bundesstraße 2, Einfahrt zur Ortsverbindungsstraße nach Groitzsch, über die Tankstelle in Richtung Stadtmitte Pegau am 4. März 2019 gegen 11 Uhr. Quelle: Kurt Brause

In der Öffentlichkeit wird vor allem die Diskussion um Feinstaubbelastungen geführt, die von Kraftfahrzeugen ausgehen. Für Brause sind aber auch die immer wieder auftretenden Kohleschwaden für gesundheitliche Schäden verantwortlich. „Erkrankungen der Atemwege sowie von Herz- und Kreislauf sind mögliche Folgen von erhöhten Kohlestaubbelastungen bei Kindern und älteren Bürgern.“

Feinstaubmessungen an Tagebauen müssen überprüft werden

Das sächsische Umweltministerium müsse die Feinstaubmessungen an Tagebauen überprüfen. „Es ist ein Unding, dass der Verursacher aktuell selbst die Messung vornimmt.“ In anderen Bundesländern, teilt der Pro-Pegau-Chef mit, werden die Feinstaubbelastungen im Umfeld der Tagebaue kontinuierlich von Behörden gemessen und Aktionspläne aufgestellt und Luftreinhaltepläne verabschiedet. Im hiesigen Freistaat aber greifen die bisherigen Maßnahmen nicht.

Kurt Brause und Kollegen sprechen von offensichtlich ständig auftretenden Grenzwertüberschreitung und fordern deshalb die Senkung der gesundheitsschädlichen Feinstaub-Emissionen im Umfeld des Tagebaus Profen. Sie rechnen damit, dass sich mit dem bevorstehenden Aufschluss des Abbaufeldes Domsen, das direkt hinter Pegau bis 2031 betrieben werden soll, die Probleme noch verstärken.

Und neben der Gesundheitsthematik gibt es weitere Schwierigkeiten. „Zudem sind sehr viele Häuslebauer stinksauer, dass ihre Dächer, Fassaden, Fenster und Vorgärten regelmäßig mit Kohledreck überzogen werden. Hinzu kommt, dass solche Bilder keine Werbung für unsere Stadt und Region sind“, sieht Brause eine Negativwirkung.

Pro Pegau fordert Entschädigungszahlung vom Verursacher

Pro Pegau hält deshalb eine Entschädigungszahlung vom Verursacher, der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (Mibrag), für entgangene Lebensqualität und Abwertung der Stadt für längst überfällig. Die „war auch Ziel des Nachbarschaftsvertrages“, den Pegau im April 2014 mit dem Unternehmen abgeschlossen hatte. Nun müsse festgestellt werden, dass er „nicht das Papier wert ist, auf dem er steht“. Vereinbarte regelmäßige Informationen von der Mibrag und angemessene Entschädigungszahlungen seien „leider Fehlanzeige“.

Sturmtief Bennet beginnt, Pegau – hier im Norden der Stadt – mit Kohlestaub einzuhüllen. Quelle: Mathias Bierende

Forderung an die sächsische Landesregierung

Darüber hinaus sei selbst eine schriftliche Aufforderung des Oberbergamtes, endlich ein Konzept für die Bergbaufolgelandschaft (Straßen, Rad- und Wanderwege, Landschaftsgestaltung) bis September 2018 vorzulegen, bis heute nicht erfüllt worden. Weshalb Brause poltert: „Hier werden die Genehmigungsbehörden und angrenzenden Gemeinden zum Narren gehalten.“

Für Pro Pegau leitet aus der Problematik aber auch eine große Forderung an die sächsische Landesregierung beziehungsweise die Bundesregierung ab: „Aufgrund der starken Belastungen müssen die aktuell debattierten Maßnahmen und Mittel für den Strukturwandel überwiegend den Gemeinden im Kernrevier zugutekommen, welche auch bis zum Schluss die Auswirkungen des Bergbaus zu verkraften haben!“

Von Olaf Krenz