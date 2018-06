Groitzsch

Nur anschauen, aber nicht benutzen. Damit kann zurzeit die Situation des neuen Drehleiterfahrzeugs der Groitzscher Feuerwehr beschrieben werden. Am Sonnabend wurde es zum vierten Mal präsentiert. In den Einsatz geht die moderne Technik jedoch noch nicht.

Offizielle Übergabe am Sonnabend

Am Sonnabend übergab Bürgermeister Maik Kunze (CDU) die Drehleiter offiziell an die Kameraden. Der Anlass wurde gleichzeitig genutzt, um das rund 620 000 Euro teure Fahrzeug den zum Ausrückbereich gehörenden Wehren vorzustellen. Erstmals öffentlich gezeigt worden war das Auto mit Korbarm bereits Mitte Mai zum Tag der offenen Tür der Groitzscher Floriansjünger, dann in Grimma bei der Übergabe mit drei weiteren solchen Einsatzgefährten durch Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) an die Wehren Borna und Groitzsch, Wurzen und Grimma sowie zu Beginn der letzten Stadtratssitzung auf dem Markt der Schusterstadt.

Softwareproblem noch nicht gelöst

Anders als geplant, ist die neue Florian Groitzsch 11/33/1 allerdings noch nicht einsatzbereit. „Unsere Kameraden haben in den letzten Wochen zahlreiche Ausbildungsdienste daran absolvierten. Doch eine fehlende Softwarekomponente für die Leiteranzeige hindert uns derzeit an der Indienststellung“, sagte Wehrleiter Mario Zetzsche. Immerhin 14 Computer sind integriert. „Da muss die Firma noch nachbessern.“ So lange rollt das alte Fahrzeug weiter. Erst wenn alles ordnungsgemäß funktioniert, geht die 22 Jahre alte Drehleiter außer Betrieb. Sie wird dann wahrscheinlich verschrottet.

Dank der 500 000 Euro Förderung und der Eigenmittel gehört – im Gegensatz zur Vorgängerin – die neue Drehleiter allein der Stadt Groitzsch. Dennoch bleibt das überörtliche Einsatzgebiet von Elstertrebnitz über Pegau, Zwenkau und Neukieritzsch – den bisherigen Miteigentümern bestehen. „Es ändert sich nichts weiter, nur für die Einsätze werden nun Kosten erhoben, welche die jeweiligen Kommunen an die Verursacher weiterreichen“, erklärte Kunze.

Mehrere Abordnungen von Wehren aus dem Umkreis, darunter auch die Nachbarn aus dem thüringischen Lucka, hatten kleine Präsente mitgebracht und warteten gespannt auf die Vorstellung. Dann öffnete sich das Garagentor und das schmucke Fahrzeug rollte unter triumphalen Klängen aus einer dichten Nebelwand langsam auf den Hof des Gerätehauses. Hier konnte es nun intensiv inspiziert werden und die Drehleitermaschinisten standen Rede und Antwort.

Von Olaf Becher