Borna

Es war ein warmer Tag im Mai. Jugendliche und junge Erwachsene badeten und feierten am Harthsee. Mit großer Ausdauer vom Nachmittag bis in den späten Abend. Gegen Mitternacht zogen sie zu Fuß, mit Fahrrädern und Fahrradanhänger heimwärts in Richtung Frohburg. Unterwegs, in der Nähe von Benndorf, gab es Stress, ein Streit, ein paar Schläge, schließlich lag einer bewusstlos am Wegesrand. Dem fehlten hinterher ein Stück Zahn, Gürteltasche mit Papieren und Rucksack samt Inhalt.

Deswegen steht der zwanzigjährige Nico*, jetzt wegen Raubes vor Gericht. Weil er einen Beteiligten in einer SMS mit derben Drohungen von einer Aussage bei der Polizei abhalten wollte, kommt auch noch Nötigung und Beleidigung hinzu.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Das Gericht kann den Tathergang in der ersten Verhandlung nicht aufklären. Zu unterschiedlich sind die Aussagen des Angeklagten, des Geschädigten und eines weiteren Jugendlichen, der ein Kumpel des Opfers ist und sich in der Nähe befunden hatte. Der Angeklagte gibt immerhin einen Kopfstoß gegen die linke Schläfe des Geschädigten (29) zu. Mehr nicht, keine weiteren Schläge oder Tritte, auch weggenommen habe er nichts.

Den Streit erklärt der kräftig gebaute junge Mann wortkarg damit, dass der andere, Lars, zuvor am See „Stress gemacht“ und andere beleidigt habe.

Opfer korrigiert Aussagen früherer Vernehmung

Das Opfer, Lars, weist das zurück, und der 29-Jährige will sich vor Gericht auch nicht mehr daran erinnern, dass er einen Kopfstoß bekommen habe. Wohl aber an Tritte gegen Bauch und Brust, deren Folgen ebenfalls vom Krankenhaus bestätigt werden, wo er auf der Intensivstation behandelt wurde. Auch andere Details, die im Protokoll der damaligen Vernehmung durch die Polizei stehen, will er so nicht gesagt haben.

Seine Sachen habe er nie zurückbekommen. Noch in der Nacht der Tat hatten Polizeibeamte in Nicos Wohnung nichts davon gefunden. Einiges dann aber doch ein paar Tage später nach einem Hinweis von jenem jungen Mann, dem der Angeklagte die drohende SMS geschickt hatte. Das habe man ihm untergeschoben, verteidigt sich Nico gegen den Vorwurf, die Sachen genommen zu haben. Und er ahne auch, wer es getan haben könnte.

Zeuge wird zur nächsten Verhandlung polizeilich vorgeführt

Der aber, der Vierte, der das Handgemenge aus der Nähe gesehen haben soll, erscheint trotz Vorladung nicht als Zeuge zur Verhandlung. Richter, Staatsanwalt und Verteidiger sind allerdings der Meinung, dass er angehört werden müsse, um die Schuld des Angeklagten beurteilen und das Geschehene aufklären zu können.

Deswegen wird die Verhandlung am 27. März fortgesetzt. Für den jetzt nicht erschienenen Zeugen dürfte das unangenehm und teuer werden. Er soll, ordnet der Richter an, von der Polizei zur nächsten Verhandlung vorgeführt werden. Außerdem bekommt er 150 Euro Ordnungsgeld oder ersatzweise drei Tage Haft aufgebrummt. Schließlich muss er auch noch alle die Kosten tragen, die dadurch entstehen, dass der Prozess in die zweite Runde geht.

*alle Namen geändert

Von André Neumann