Borna/Leipzig

Anfang September beginnt am Landgericht in Leipzig der Prozess um den mutmaßlichen Mord an einer 24-jährigen Frau in einer Flüchtlingsunterkunft in Borna. Angeklagt ist ein Mann aus Syrien, der in der Unterkunft in der Witznitzer Straße am Abend des 4. Februar seine Ehefrau getötet haben soll. Das Verbrechen geschah vor den Augen der beiden minderjährigen Kinder der Familie.

Staatsanwaltschaft geht von Heimtücke aus

Jetzt soll die Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Leipzig den Fall aufklären. Die Staatsanwaltschaft hatte nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen im Mai Anklage erhoben. Die Strafverfolgungsbehörde geht von Heimtücke und niederen Beweggründen aus. Der Mann soll, sagt Gerichtssprecher Hans Jagenlauf, seine Frau mit einem einzigen Stich mit einem Küchenmesser getötet haben. Der Stich habe, so die Darstellung in der Anklage der Staatsanwaltschaft, Herz und Lunge verletzt, die Frau sei kurz darauf an inneren Blutungen gestorben.

Prozessauftakt am 5. September

Für die Tat muss sich der Mann ab dem 5. September vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichtes verantworten. Die 1. Strafkammer des Gerichtes wird mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen besetzt sein. Laut Jagenlauf seien bis zum 22. November vorläufig acht Verhandlungstage angesetzt.

Von André Neumann