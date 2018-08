Borna

Kurz vor Abfahrt der Bornaer Feuerwehr zu einer Übung am Harthsee in Neukirchen ging am Donnerstag ein Notruf bei den Kameraden ein. Gegen halb zehn meldete ein Bewohner der Heinrich-Heine-Straße dichten Qualm im Nachbarhaus. Kurze Zeit später waren 24 Einsatzkräfte vor Ort. „Der Nachbar hatte schon versucht, die Tür zu öffnen, aber ohne Erfolg“, sagte Einsatzleiter und stellvertretender Stadtwehrleiter Kai Noeske. Erst mit dem entsprechenden Werkzeug gelang es den Kameraden, in die Wohnung zu gelangen.

Mit der Drehleiter rückte die Feuerwehr Borna zu der betroffenen Wohnung vor. Quelle: Feuerwehr Borna

„Wir wurden auch darüber informiert, dass sich ein Mann in den Räumen aufhält“, so Noeske weiter. Dieser sei mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Mit fünf Fahrzeugen waren die Feuerwehren aus Borna und Zedtlitz ausgerückt, darunter auch das Drehleiter- und Tanklöschfahrzeug. Zudem hatte die Einsatzleitung den Atemschutzgerätewagen angefordert.

Ursache für den Qualm: der Mieter der Wohnung hatte Kleidungsstücke auf dem noch heißen Herd liegen lassen. Zu einem Brand kam es glücklicherweise nicht.

Von Julia Tonne