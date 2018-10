Zwenkau

Ein 46 Jahre alter Mann fuhr am Mittwochmorgen in seinem schwarzen VW Scirocco die Leipziger Straße in Zwenkau in südlicher Richtung. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah der 46-Jährige jedoch einen Fahrradfahrer (54) auf der Bahnhofstraße, der diese in westlicher Richtung befuhr.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich so schwer, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die Polizei ermittelt nun gegen den 46-jährigen Zwenkauer wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Von LVZ/gap