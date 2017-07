Stephan Wieprich, Betreiber der Bornaer Pension in der Altstadt, begrüßt mittlerweile regelmäßig Touristen in seinem Haus. Das sind Leute, die eher Aktivurlaub machen wie Motorradfahrer. Die reisen in der Regel aus den alten Bundesländern an und genießen die mitteldeutsche Landschaft. Und natürlich kommen auch Radfahrer.