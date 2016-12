Groitzsch. Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am 12. Dezember in der Groitzscher Südstraße ereignet. In Höhe der Oberschule war gegen 14.30 Uhr ein 63 Jahre alter Radfahrer ordnungsgemäß auf dem Radweg unterwegs, als ihm ein zwölfjähriger Junge entgegenkam. Der ältere Mann stürzte und verletzte sich dabei schwer. Um den genauen Unfallhergang zu klären, setzt die Polizei nun auf Zeugenaussagen. Zum Zeitpunkt des Unfalles standen zahlreiche Schüler an der Bushaltestelle und kamen auch dem Verletzten zu Hilfe. Eventuell haben sie etwas Näheres gesehen und zu Hause über den Unfall berichtet, mutmaßt die Polizei.

Wer sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 2203/16/149113 im Polizeiposten Groitzsch, Telefon 034296/4690, oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

