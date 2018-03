Borna. Eine Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall in der Bornaer Bahnhofstraße am Dienstagabend schwer verletzt. Um 18.15 Uhr befuhr die Frau die Bahnhofstraße und missachtete die Vorfahrt eines Pkw, der rechts aus der Mühlgasse gefahren kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei sich die Radfahrerin schwer verletzte und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Von thl