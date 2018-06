Borna

Ein Fahrradfahrer, 31 Jahre alt, befuhr am Montag gegen 16.45 Uhr den Gehweg der Sachsenallee in Borna und bog dann offenbar mit hoher Geschwindigkeit rechts in den Park ab. Dabei übersah er eine Radfahrerin, die entgegengesetzt unterwegs war.

Die 43-Jährige konnte ausweichen – stürzte jedoch, verletzte sich leicht und musste ambulant behandelt werden. Gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem hat er ein Bußgeld zu zahlen.

Von ie