Kitzscher

Die diesjährige Radwanderung im Herbst, zu der der Heimatverein Kitzscher einlädt, führt mitten hinein ins südliche Leipziger Neuseenland, an den Markleeberger und an den Störmthaler See. Allerdings wird die Fahrt, die ursprünglich am 22. September geplant war, auf den 6. Oktober verschoben. Grund ist das Fischerfest, welches am Samstag am Markkleeberger See stattfindet. An dem Tag, sagt Heimatvereinsvorsitzender Franz Waberzeck, lasse sich dort keine Führung an der Schleuse zwischen den beiden Seen organisieren. Die aber ist das Ziel des Ausfluges.

Start ist in Kitzscher

Die Teilnehmer starten am 6. Oktober, 13.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Sonderpostenmarktes in der Leipziger Straße in Kitzscher, gegenüber der Feuerwehr. Die Strecke führt über Thierbach und Mölbis nach Espenhain und von dort entlang des Störmthaler Sees bis zur Schleuse. Die werde nach rund 18 Kilometern erreicht, kündigt Tour-Organisator Hubert Zippenpfennig an.

Gruppe lernt die Schleuse kennen

Ein Vertreter des Betreibers der Schleuse wird die Gruppe aus Kitzscher empfangen und über die Funktion der Schleuse informieren. Mit Hilfe der 2013 in Betrieb genommenen Schleuse können Boote die vier Meter Höhendifferenz der Wasserspiegel des Störmthaler und des Markkleeberger Sees überwinden. Der Kanal zwischen beiden Seen ist rund 850 Meter lang und gilt als erster schiffbarer Kanal, der im Leipziger Neuseenland gebaut wurde. Aktuelles Projekt ist ein Kanal zwischen dem Cospudener und dem Zwenkauer See.

Stärkung nach der Führung

Während der Führung, können die Teilnehmer der Tour voraussichtlich auch Augenzeugen einer Schleusung eines Fahrgastschiffes werden, welches auf beiden Seen unterwegs ist.

Nach der Besichtigung können sich die Radler mit Roster und Getränken stärken und erfrischen, danach kann der Heimweg gemeinsam oder individuell angetreten werden. Eingeladen zur Radtour, sagt Hubert Zippenpfennig, sind Wanderfreunde aus Kitzscher und der Umgebung.

Von André Neumann