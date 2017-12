Radweg zwischen Groitzsch und Pödelwitz kann befahren werden

Groitzsch. Rechtzeitig für etwas Bewegung an den Feiertagen ist der Radweg zwischen Groitzsch und Pödelwitz verkehrsbereit. „Am Donnerstag erfolgte die Freigabe“, informiert Bauamtsleiter Dirk Schmidt. Der Asphaltbelag hat weiße Begrenzungsstreifen erhalten, eine provisorische Be­schilderung wurde aufgestellt. Komplett abgeschlossen ist das Projekt aber noch nicht, so der Rathausmitarbeiter. Restarbeiten an Banketten, Sperren bei den Übergängen und touristischer Be­schilderung sowie die offizielle Einweihung erfolgen 2018.

Der Rad- und Gehweg ist circa 3,2 Kilometer lang und 2,5 Meter breit. Da er die Bundesstraße 176 begleitet, trägt der Bund rund 900 000 der etwa 1,3 Millionen Euro Gesamtbaukosten. Fürs andere Drittel zahlen Groitzsch und der Freistaat. Unvernünftige Zeitgenossen sind schon auf dem Asphalt-Unterbau und unmittelbar nach dem Auftragen der Deckschicht dort gefahren.

Von okz