Ramelow lobt in Borna die Zusammenarbeit der Kreise Leipzig und Altenburger Land

Borna. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht auf absehbare Zeit keine Chance für ein gemeinsames Bundesland Mitteldeutschland. Das erklärte er am Donnerstag bei einem Wahlkampfauftritt in Borna. Aber auch ohne eine Fusion der Bundesländer Sachsen und Thüringen gelinge es zunehmend, das Altenburger Land besser mit dem Großraum Leipzig zu verbinden, so Ramelow mit Blick auf die günstigere S-Bahn-Verbindung von Altenburg nach Leipzig durch den Citytunnel.

Ramelow lobte die gute Zusammenarbeit der benachbarten Landkreise Leipzig und Altenburger Land. Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke und die Altenburger Landrätin Michaele Sojka, beide Parteikollegen von ihm, bestätigten die gute Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg. Sojka zeigte sich angesichts der bevorstehenden Kreisgebietsreform in Thüringen zuversichtlich, dass die Stadt Altenburg Kreissitz bleibt. Die Reform soll bis 2021 abgeschlossen werden. Ramelow relativierte die Bedeutung von Landkreis- wie Bundesländergrenzen. „Der Wirtschaft ist das genauso egal wie Touristen.“

Bornas Stadtchefin Luedtke warnte vor Fehlern wie bei der Kreisreform im Freistaat Sachsen im Jahr 2008. Auch ein knappes Jahrzehnt später sei die Verbindung zwischen zwei wichtigen Städten des Landkreises wie Borna und Grimma noch derart schlecht, „dass man im Prinzip immer über Leipzig fahren muss“.

Von Nikos Natsidis