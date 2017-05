Regis-Breitingen/Ramsdorf. Nach einem Jahr Pause hat das Dorffest in Ramsdorf wieder einen ordentlichen Zuspruch erhalten. „Wir sind recht zufrieden mit dem Wochenende“, sagt Renate Dähne vom Festkomitee. „Es waren mehr Besucher da als in den Vorjahren. Dabei hatten wir etwas Pech mit dem Wetter.“

Dem traditionellen Auftakt am Sonnabend mit der Veranstaltung „Alles singt“ schlossen sich unter anderem Jonglage-Artist „Giovanni – der Pizzabäcker“ sowie die Deutzner Happy Dancers mit ihrer Gruppendarbietung zu Westernmusik an. Der neue Caterer Schützenhaus Frohburg machte seine Sache gut. „Richtig prima gefallen hat der Mehrheit und auch mir persönlich der Sonntagnachmittag mit dem schottisch-irischen Flair“, so Dähne. Die Band „Voice of Thistle“, vier Männer im Schottenrock, brachte mit ihrem Folk ’n’ Roll nach keltischen Liedern Stimmung unter die Gäste. Und „Tap for fun“, ein Leipziger Verein, ließ in Riverdance-Tradition auch die Füße vor der Bühne zucken.

Der Ramsdorfer Mario Schwarze (r.) lässt sich die Armbrust von Christoph Krahner von den Privilegierten Großkaliberschützen aus Haselbach erklären Quelle: Jens Paul Taubert

Zum Abschluss konnten sich drei Einheimische über Rundflug-Plätze in einer Cessna freuen, die von Altenburg aus über der Ramsdorf und Umgebung kreisen wird. „Ein Gewinner wurde bei der Verlosung über die Eintrittskarte ermittelt“, erklärte Renate Dähne. „Ein zweiter holte den Hauptpreis der Tombola, und der dritte kam der Lösung unserer Schätzfrage am nächsten, wie lang ein Strick mit knapp einem Dutzend Knoten wirklich ist.“ Auch die drei besten Armbrustschützen wurden geehrt.

Ärgerlich war am Wochenende nur, dass ein gemietetes Karussell nicht kam und dass ein Teil des selbst gebackenen Kuchens für die Kaffeezeit, obwohl über Nacht weggeschlossen, von Randalierern unbrauchbar gemacht worden war.

Von Olaf Krenz