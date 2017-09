Randfichten, Zwiebellauf und Rummel – Borna feiert vier Tage lang Stadtfest

Borna. Nahezu vier tolle Tage stehen den Bornaern bevor, wenn am Sonnabendabend das Stadtfest 2017 beginnt. Mit von der Partie sind am Sonntag ab 12.30 Uhr die „Randfichten“ und damit die erzgebirgischen Musiker, die ihren größten Hit mit dem „Holzmichl“ hatten. Los geht es am Sonnabend mit einer Sommer Closing Party auf dem Markt, die 20 Uhr beginnt.

Zu den traditionellen Höhepunkten gehören der mittlerweile fünfte Stadtfest-Trödelmarkt am Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr auf dem Markt, aber auch der Lampion- und Fackelumzug, zu dem die Feuerwehr zusammen mit der Guggemusik „Überdosis“ am Montag ab 19 Uhr auf dem Markt einladen. Höhepunkte sind natürlich auch der traditionelle Zwiebellauf, wie in jedem Jahr am Tag der deutschen Einheit, also am 3. Oktober, von 10 bis 11 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion sowie parallel dazu das Zwiebel-Fußballturnier auf dem Kunstrasenplatz.

Der Einheitstag, an dem es vor 27 Jahren auch die Erstauflage des heutigen Stadtfestes gab, bietet Besuchern in der Innenstadt und speziell auf dem Markt eine Reihe bunter Programmpunkte. Nach einem musikalischen Frühschoppen (11 Uhr) mit Dixieland, Swing und Evergreens stellt sich die „Schlagermafia“ mit den größten Kult- und Partyschlagern aller Zeiten, wie es in der Ankündigung aus dem Rathaus heißt, auf der großen Marktbühne vor (13 Uhr).

„Die Bojes“ sorgen ab 14.45 Uhr für Tempo und Spaß auf Rollschuhen, der Carnevalclub Wyhratal ab 15.45 Uhr für Sketch und Tanz. 17.30 Uhr gibt es ein „Tribute to Phil Collins“.

Wie in anderen Jahren auch laden der Männerchor Eula, der Frauenchor Kitzscher und der Gemische Chor Frohburg ab 16 Uhr in der Stadtkirche am Martin-Luther-Platz zum Herbstkonzert ein. Rund um die Bühne gibt es den ganzen Tag über Kinderstationsspiele sowie Informationsstände von Bornaer Vereinen.

Und nicht zu vergessen: Bereits am Freitag, 15 Uhr, öffnet der Rummel. Bis zum 3. Oktober laden die Schausteller auf dem Parkplatz hinter dem Behördenzentrum ein. Deshalb ist der Parkplatz bereits ab Mittwoch, 18 Uhr, gesperrt – und zwar bis zum 4. Oktober, 10 Uhr. Fahr- und Parkverbote gibt es in dieser Zeit auch für die Wassergasse, die Brauhausstraße sowie vom Sonnabend an in der Bahnhofstraße ab Mühlgasse Richtung Markt und in der Kirchstraße ab Roßmarktscher Straße Richtung Markt und auf der Nord- und der Westseite des Marktes.

Die Stadtverwaltung weist zudem darauf hin, dass das Mitbringen von Glas, Flaschen, Waffen und waffenähnlichen Gegenständen sowie alkoholischen Getränken auf das Festgelände untersagt ist.

Von Nikos Natsidis