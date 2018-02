Rassekaninchenzüchter stellen in der Turnhalle Borna-Ost aus

Borna. Gerd Schulz hat den Kennerblick. Und er stellt fürs Protokoll fest, dass es sich bei dem Weißen Wiener um eine Dame handelt. Schulz kommt aus Großlehna und ist einer von insgesamt fünf Preisrichtern, die am Donnerstag in der Turnhalle Borna-Ost insgesamt 306 Tiere begutachteten. Am Wochenende sind die Kaninchen bei der Kreisschau zu sehen.

Maximal 98 Punkte gibt es pro Tier, macht Martina Irmscher von den Gastgebern, dem Rassekaninchenzüchter-Verein S 33 klar. Dabei kommt es auf die Beschaffenheit des Fells ebenso an wie auf die Ohren. „Die dürfen nicht herunterhängen.“ Wichtig ist auch der Kopf, der bei Rammlern kräftig sein sollte, während eine attraktive Kaninchendame eher durch einen schlanken Kopf beeindruckt. Die Tiere werden zudem gewogen, und während ein Zwergkaninchen ein Gewicht von anderthalb Kilo und mehr hat, kommt ein ordentlicher Riese schon mal auf zehn Kilo.

Ein vorzüglicher blauer Wiener im Porträt. Quelle: Jens Paul Taubert

Zu sehen sind am Sonnabend in der Zeit von 9 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 14 Uhr auch Wiener, eine mittelgroße Kaninchenrasse, die nach der österreichischen Hauptstadt benannt wurde, weil dort erstmals Blaue und Weiße Wiener gezüchtet wurden. Im Rahmen der Schau, bei der sich Aussteller aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Tschechien präsentieren, findet zudem das größte Kaninhop-Turnier in Sachsen statt. Bleibt die Frage, warum Kaninchen immer wieder „mümmeln“, also ihre Nase auffällig bewegen. „Damit regulieren sie ihre Körpertemperatur“, erklärt Fachfrau Martina Irmscher. Und wer denkt, dass es die zumindest im Kindes- und Jugendalter niedlich wirkenden Tiere gern kuschelig warm haben, der irrt sich. „Kaninchen lieben es kalt.“

Von Nikos Natsidis