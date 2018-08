Borna

Die Polizeidirektion Leipzig sucht Zeugen zu einem angeblichen Raub, der sich Sonnabend zwischen 19.30 und 21.30 Uhr in Borna An der Wyhra ereignet hatte. Ein 31-Jähriger erklärte seiner Mutter, ihm sei das Handy, welches sie ihm am Nachmittag geborgt hatte, von Unbekannten unter Schlägen geraubt worden. Der Mann wirkte betrunken, gab missverständliche Dinge von sich und hatte sein eigenes Telefon erst kürzlich verkauft. Nicht nur der Mutter kamen leichte Zweifel an der Schilderung.

Trotzdem sucht die Polizei Hinweise zum möglichen Raubgeschehen. Auch, wem ein Telefon der Marke „Wiko“ zum Kauf angeboten wurde, wird gebeten, sich ans Polizeirevier Borna, Tel. 03433/2440 zu wenden.

Von LVZ