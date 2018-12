Borna

Brand im Müllfahrzeug: Die Feuerwehr Borna ist am Mittwoch gegen 10.30 Uhr alarmiert und in Bornas Ortsteil Thräna gerufen worden. „Mitarbeiter der Kell haben beim Abholen des Verpackungsmülls Rauch aus dem Pressenraum aufsteigen sehen“, erklärte Kai Noeske, stellvertretender Bornaer Stadtwehr- und Einsatzleiter. Offenes Feuer habe es nicht gegeben.

Weil die Kameraden vor Ort nicht viel ausrichten konnten, fuhren sie in Kolonne gemeinsam mit dem Müllfahrzeug zur Kell in die Deutzener Straße. Hier wurde der Abfall zunächst abgekippt, danach kam die Wärmebildkamera zum Einsatz, um mögliche Brandherde ausfindig zu machen. „Allerdings haben wir nichts weiter entdeckt und den Kell-Mitarbeitern geraten, das Fahrzeug in der Werkstatt untersuchen zu lassen“, sagte Noeske.

Er vermutet, dass ein technischer Defekt vorliegt, beispielsweise ein geschmortes Kabel oder im Pressenraum selbst. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet.

Von Julia Tonne