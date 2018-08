Borna

Ohne Löscheinsatz blieb die Feuerwehr in Borna nach ihrem Ausrücken am Dienstagnachmittag. Sie war kurz vor 15 Uhr wegen starker Rauchentwicklung und vermutetem Dachstuhlbrand an die Ecke Bahnhofstraße/Wettinstraße gerufen worden.

Mit Hilfe der Drehleiter suchten die Kameraden auf dem Dach sowie im Innenhof nach dem Feuer, konnten aber nichts entdecken, hat Einsatzleiter Kai Noeske informiert. Es stellte sich dann heraus, dass die angesprungene Pelletheizung des Gebäudes viel Rauch hervorgebracht hatte und damit Auslöser für die Meldung gewesen war. In die Statistik geht der Einsatz als Fehlalarm ein. Es waren mehr als 20 Kameraden von den Ortswehren Borna und Zedtlitz vor Ort gewesen, so Noeske.

Von jto/okz