Rötha/Oelzschau. Die Polizei hat am Donnerstag in einem Haus in Oelzschau bei Rötha dank eines Hinweisgebers eine Drogenplantage entdeckt, teilte die Polizei in Leipzig am Freitag mit. Auf dem zuvor observierten Anwesen eines 51-jährigen Mannes fanden die Beamten im Innenhof circa 6,7 Kilogramm Marihuana, verstaut in zwei blauen Müllsäcken. In einer alten Scheune stießen die Einsatzkräfte auf die dazugehörige Aufzuchtanlage mit insgesamt 133 Stecklingen und 47 Cannabispflanzen.

Neben dem technischen Equipment der Anlage wurden bei der Durchsuchung noch Waagen und ein Vakuumiergerät sowie Bargeld in Höhe von rund 21.000 Euro beschlagnahmt. Außerdem stieß die Polizei mehrere Kartons mit nicht zugelassenen Sprengkörpern sowie zahlreiche Zigarettenstangen ohne Steuerbanderole.

Die Freundin des 51-Jährigen war zudem im Besitz von mehreren Pistolen und Gewehren, die ebenfalls sichergestellt wurden. „Ob der vorgelegte Waffenschein sämtliche Waffen abdeckt, werden die Ermittlungen zeigen“, so ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge sei der Beschuldigte bereits mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

Die Polizei ermittelt nun neben dem 51-Jährigen und seiner 46-jährigen Freundin auch gegen einen weiteren 33-jährigen Hausbewohner, der das auf dem Dachboden zum Trocknen ausgelegte Marihuana wohl zeitnah entsorgen wollte. Den drei Tatverdächtigen wird der unerlaubte Anbau von Betäubungsmitteln, mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Mitführen von Schusswaffen zur Last gelegt.

Von bw