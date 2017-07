Der Zwenkauer Anwalt Joachim F. ist am Mittwoch wegen Veruntreuung erneut zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der 60-Jährige machte in besseren Zeiten als Anwalt des Inzest-Geschwisterpaares von Zwenkau überregional Schlagzeilen oder war als Nebenkläger-Vertreter in spektakulären Prozessen wie dem Dreifachmord von Groitzsch im Landkreis Leipzig aufgetreten.