Regis-Breitingen

Liebe Grüße aus Regis-Breitingen sind auf die Reise nach Siebenbürgen in Rumänien gegangen. Im Diakonie-Altenpflegeheim „Sankt Barbara“ haben Mitarbeiter und Bewohner in den vergangenen Wochen fleißig Pakete gepackt. Damit hat die Einrichtung erstmals die Familie Kipping aus Greifenhain unterstützt, die mit der Aktion „ Weihnachtsfreude bringen“ jährlich Geschenke in Kinderheime übergibt.

Familie organisiert Geschenk-Aktion jedes Jahr

Der Kontakt zu der Familie ist über Lucille Krüger von der Verwaltung im „ St. Barbara“ entstanden. Als Krüger die Idee vorbrachte, das Projekt zu unterstützen, musste im Haus nicht lange überlegt werden. „Man sollte sich immer mal wieder bewusst machen, dass es nicht allen so gut geht wie uns und dass man etwas tun kann, um Weihnachtsfreude zu teilen“, sagt Heimleiterin Petra Mohr.

Altenpflegeheim will die Aktion nächstes Jahr wieder unterstützen

Quasi nebenbei besorgten die Mitarbeiter Süßigkeiten, Schulsachen, Kuscheltiere, Spiele und andere schöne Dinge zum Befüllen der Päckchen. Gemeinsam mit den Bewohnern packten sie dann die Geschenke liebevoll ein. „Alle Beteiligten hatten dabei viel Freude, auch wenn bei manchem Bewohner mal eine Träne floss, weil er an die Zeit nach dem Krieg erinnert wurde“, so Mohr. An die 30 Pakete wurden auf die Reise geschickt. Im nächsten Jahr will das Altenpflegeheim die Aktion wieder unterstützen.

Von LVZ