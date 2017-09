Regis-Breitingen: Abwasser-Panne beim Bau der Kita sorgt für Empörung

In der Stadtratssitzung von Regis-Breitingen kochte die Abwasser-Panne am Neubau der Kindertagesstätte hoch. Vor allem Ex-Stadtchef Thomas Kratzsch (CDU) trieb in der Bürgerfragestunde seinen Nachfolger Wolfram Lenk (Die Linke) mit Fragen in die Enge. Die Abgeordneten diskutierten das Thema hinter verschlossenen Türen.