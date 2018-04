Regis-Breitingen: Bürger drängen auf Suche nach Bauland

Bauland ist in Regis-Breitingen knapp. Eine Arbeitsgruppe für die Baulandsuche in der Stadt ist in der Bürgerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung vorgeschlagen worden. Bürgermeister Wolfram Lenk (Die Linke) erklärte, das Thema im Blick zu haben, lehnte die Idee jedoch nicht ab.