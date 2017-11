Regis-Breitingen: Ein Fünftel Rabatt bis 31. März für Eigentümer im Sanierungsgebiet

Regis-Breitingen. In den nächsten Tagen sollen die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet „Alt-Breitingen“ nun tatsächlich Post von der Stadtverwaltung erhalten. Enthalten sind Vertragsentwürfe zur freiwilligen vorzeitigen Ablösung der Ausgleichsbeträge. Das kündigte Bürgermeister Wolfram Lenk (Die Linke) in der jüngsten Stadtratssitzung an, in der neue Fristen für Abschläge, „Rabatte“, festgelegt wurden. Da der bisherige Termin 31. Oktober für den höchsten Nachlass von 20 Prozent nicht gehalten werden konnte, verlegte die Kommune diesen nun auf den 31. März 2018. Danach sind bis zum 30. Juni 2018, dem letzten Datum für einen Teilerlass, noch zehn Prozent Verringerung möglich. Der vorherige Beschluss von Ende Juni hatte noch die Möglichkeit 15 Prozent enthalten, die nun aufgrund der Kürze der Zeit weggelassen wurde.

Rund 30 der etwa 50 Besucher waren wegen des Themas zur Sitzung gekommen, sodass diese statt im Schulungsraum gleich in der Sporthalle stattfand. Es geht um Geldsummen, die sie nicht zahlen wollen, da sie die vom Gutachterausschuss des Landkreises berechnete Erhöhung des Bodenwerts ihrer Grundstücke, die aufgrund der Sanierung entstanden sein soll, anzweifeln. Seit Monaten hält, wie berichtet, die Kritik an, die in der Bürgerfragestunde erneut breiten Raum einnahm. An der Zahlung führe jedoch kein Weg vorbei, so Lenk, weil es eine Forderung aus dem Baugesetzbuch ist.

Allerdings mussten sich Bürgermeister und Stadträte sogar den Vorwurf der Mauschelei anhören, da immer wieder veränderte Gesamtsummen genannt worden seien. Was der SPD-Abgeordnete Stephan Kretzschmar mit „Unverschämtheit“ quittierte, versuchte Lenk zu erklären. „Wir haben versucht, die von Ihnen zu zahlenden Beträge möglichst kleinzurechnen.“ Unter anderem seien nur bebaubare Flächen einbezogen worden. Inzwischen gehe es um 203 000 Euro für rund 220 Grundstücke. Andererseits werde bei der Bagatellgrenze, ab der die Kosten fürs Eintreiben der Gelder höher als die Sanierungsbeiträge sind, weit nach oben gegriffen. „Wir haben 45 Prozent Widersprüche angenommen, von denen alle vor Gericht gehen würden.“ Diese nun reichlich 180 000 Euro könnten doch weiter erhöht werden, wurde aus dem Publikum gefordert. Lenk verneinte: „Schon jetzt wird das am Ende kaum so anerkannt werden.“

Schließlich wurde gefragt, ob es tatsächlich ein Schreiben von der Landesregierung aus Dresden gebe, dass nun „endlich Schluss mit der freundlichen Be­handlung der Bürger“ sein müsste. Ihm sei davon nichts bekannt, entgegnete Lenk leicht amüsiert – sonst gab es für ihn wenig Gelegenheit zum Lächeln.

Von Olaf Krenz