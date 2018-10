Regis-Breitingen/Berlin

Petra Mohr, Leiterin des Altenpflegeheims St. Barbara in Regis-Breitingen, hat alle Stellen in ihrer Einrichtung besetzt. Das ist ein Glücksfall in diesen Zeiten. Es kann daran liegen, dass die Diakonie als Arbeitgeber Tarif bezahlt, aber auch dass sich viele Mitarbeiter dort wohlfühlen und bleiben. Dennoch besucht die Chefin regelmäßig Berufsorientierungsmessen, zum Beispiel die in Borna, „denn wir brauchen Nachwuchs“.

Heim in Regis sucht motivierte Leute

Von drei Lehrstellen hat sie derzeit zwei besetzt. Als im Jahr 2004 das Heim öffnete, kamen auf eine Ausbildungsstelle noch zwölf Bewerbungen. Auch Abiturientinnen wollten damals Altenpflegerinnen werden. Das ist lange vorbei. Wie viele in der Branche sucht die Regiserin händeringend gute und motivierte junge Leute, zu denen dieser Beruf passt.

Umso mehr ärgert sie sich, wenn an ihrem Stand auf solch einer Berufsorientierungsmesse Väter oder Mütter ihre Kinder wegziehen mit der Bemerkung: „Nein, nein, nicht in die Pflege!“ Nur Windeln wechseln und feiertags arbeiten seien die typischen Klischees. Viele würden die guten Seiten dieses Berufes verkennen. Und was den Schichtdienst betrifft: In Teilzeit würden viele Mitarbeiterinnen Familie und Job gut unter einen Hut bekommen. 44 Leute arbeiten im Regiser Altenpflegeheim.

Vergütung für Lehrlinge in der Pflege ab 2020

Derzeit wird die Pflegeausbildung in Deutschland geändert. Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege? Lehrlinge müssen sich ab 2020 nicht mehr zu Beginn ihrer Ausbildung entscheiden, welchen Weg sie gehen. Zudem wird sie für alle Auszubildenden kostenlos. Bisher zahlen sie noch an etlichen Pflege-Schulen Geld. Außerdem haben die Lehrlinge künftig Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Der Bundesrat hat der Reform zugestimmt.

Wer genau weiß, dass er in der Alten- oder Kinderkrankenpflege arbeiten will, kann jedoch auch weiterhin eine spezialisierte Ausbildung machen. Denn die gesonderten Abschlüsse sollen erhalten bleiben.

Nach zwei Jahren Pflegeassistenz

Für alle Auszubildenden gilt demnächst: In den ersten beiden Lehrjahren werden ihnen gemeinsame Lerninhalte vermittelt. Ab dem dritten Jahr können sie die so genannte generalistische Ausbildung fortsetzen oder eine Spezialisierung wählen. Wer nach dem zweiten Jahr seine Ausbildung beendet, kann den Abschluss zur Pflegeassistenz erlangen.

Die Regiser Heimleiterin Petra Mohr ist sich noch nicht sicher, ob diese Reform den Pflegeheimen der Region wirklich hilft. „Wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt“, sagt sie.

Von Claudia Carell