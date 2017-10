Regis-Breitingen: Rathaus nach Einbruch nur eingeschränkt arbeitsfähig

Regis-Breitingen. Unbekannte brachen am Wochenende in das Rathaus der Stadt Regis-Breitingen ein. Sie gelangten zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag durch ein Fenster in das Gebäude. Nach Polizeiinformationen durchwühlten sie sämtliche Büros einschließlich des Bürgermeister-Zimmers. Zudem versuchten sie, mehrere Tresore gewaltsam zu öffnen. Zur Höhe des Sach- und des Stehlschadens machte die Polizei noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

„Die Technik funktioniert zum Glück. Aber weil alle Türen demoliert sind, sind wir wohl auch am Dienstag nur eingeschränkt arbeitsfähig“, sagt Bürgermeister Wolfram Lenk (Linke). Man habe sich aber entschlossen, das Rathaus dennoch für den Besucherverkehr zu öffnen. Den Rest des Sonntags und den Montag – einen regulären Schließtag – nutzten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Aufräumen und zu einer Bilanzierung der Schäden. „Uns belastet weniger, was gestohlen wurde, als vielmehr der Reparaturaufwand, der betrieben werden muss“, sagt Lenk.

Ganz offenbar hätten die Kriminellen Geld gesucht, doch davon lagere im Rathaus üblicherweise keines. Wie viel sie letztlich erbeuteten, sei noch unbekannt. Dass die Stadtverwaltung Ziel eines so massiven Einbruchs werde, habe es noch nicht gegeben. Auch Mitarbeiter, die hier ein Vierteljahrhundert oder länger beschäftigt seien, könnten sich an Vergleichbares nicht erinnern. Die Stadt hofft darauf, dass die Ermittlungen der Polizei erfolgreich sind. Und sie setzt alles daran, ihre vollständige Arbeitsfähigkeit schnellst möglich wieder herzustellen.

Von Ekkehard Schulreich