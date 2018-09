Regis-Breitingen

Eine kurzfristige Chance auf Fördermittel für Sportstätten will die Stadt Regis-Breitingen nutzen. Davon profitieren soll die Kegelbahn, ihre Modernisierung ist seit Längerem angedacht. Erneuert werden soll auch die 400-Meter-Laufbahn im Dr.-Fritz-Fröhlich-Stadion. Der Finanzumfang für beide Vorhaben beläuft sich auf rund 360 000 Euro. Ohne Zuschüsse müsste die Stadt die Projekte auf die lange Bank schieben, weil sie sich diese nicht leisten kann.

Nur wenige Tage bis zum Einreichungstermin

Am 8. August war der Aufruf zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit deutschlandweit 100 Millionen Euro zur Investitionsförderung im Rathaus eingegangen, informierte Bürgermeister Wolfram Lenk (Die Linke). Allerdings sollten die Projektskizzen bis zum 31. August eingereicht werden. Mit dem Beschluss zur Kegelbahn in der Stadtratssitzung am Abend zuvor konnte Regis den Termin gerade so schaffen.

Für Wohnbebauung ist nun auch Schallschutz nötig

Günstig dafür waren die Bemühungen um Fördermittel von 2015. Auf dem Projekt der energetischen Instandsetzung der stark sanierungsbedürftigen Anlage, das damals wegen „hoffnungsloser Überzeichnung des Programms“ nicht ausgewählt worden war, wurde jetzt aufgebaut. Inzwischen sind auch Schallschutzmaßnahmen erforderlich, um eine Reduzierung der Lärmbelästigung für die künftige Wohnbebauung im angrenzenden Gebiet „Am Wäldchen“ zu erreichen.

Stadt hofft auf 90 Prozent Förderung

Geplant ist eine Investition von 300 000 Euro. Die Stadt hofft auf die 90 Prozent Förderung (270 000 Euro) im Fall einer Haushaltsnotlage, „für bedürftige Kommunen“, so Lenk. Normal gibt es 45 Prozent (hier: 135 000 Euro), sodass Regis wesentlich mehr eigene liquide Mittel zuschießen müsste. Eine spätere Zu­sage verschiebe das Projekt ins nächste Jahr.

Probleme an der Tartanbahn sind gewachsen

Ob denn die Tartanbahn schon so alt ist, dass sie teuer erneuert werden muss, wollte bereits in der Bürgerfragestunde Pedro Zimmet wissen. „Sie wurde 2006 eingeweiht“, sagte FDP-Abgeordneter Werner Heiche, Vorsitzender vom Sportverein, der das Stadion weitgehend betreibt. „Während der Haushaltkonsolidierung waren noch vom alten Bürgermeister aus Kostengründen Pflegeverträge mit Firmen gestrichen worden, etwa für die Bahn und die Pumpe der Beregnungsanlage vom Hauptplatz.“ Dadurch seien aus kleinen Problemen große ge­worden. „Eigentlich dürfte auf der Rundbahn aus Sicherheitsgründen kein offizieller Wettkampf ausgetragen werden. Wenn da jemand mit Spikes reintritt...“

Bei Kosten von gut 60 000 Euro sollen 80 Prozent (rund 48 000 Euro) aus dem Leader-Förderprogramm kommen. Sonst wird das Vorhaben nicht umgesetzt.Bei beiden Beschlüssen gab es jeweils eine Gegenstimme.

Von Olaf Krenz