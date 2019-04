Regis-Breitingen

Der Stadtrat von Regis-Breitingen hat sogenannte Haushaltreste des vergangenen Jahres auf 2019 übertragen. Dabei handelt es sich um Einnahmen in Höhe von rund 530.000 Euro sowie Ausgaben von 1,9 Millionen Euro. Laut Kämmerin Kathrin Krüger betreffen die Gelder Maßnahmen, die für 2018 eingeplant waren, aber nicht beendet und abgerechnet beziehungsweise gar nicht in Angriff genommen wurden. Was nicht ohne Kritik im Gremium blieb.

Bei den Einnahmen geht es vor allem um Fördermittel, die für die energetische Sanierung der Oberschule bereitstanden, sagte Krüger. Da das Projekt aber vorerst nicht umgesetzt werde, sollen die Mittel übertragen werden; Regis-Breitingen bemüht sich inzwischen um einen Oberschul-Neubau, so dass das Geld nicht unnötig ins alte Gebäude gesteckt werden soll.

Geld Alarmsystem am Rathaus, für Fortbildung und die Feuerwehr

Die Ausgaben, so die Kämmerin weiter, waren zum großen Teil für Erhaltungsarbeiten an verschiedenen Einrichtungen vorgesehen. Zudem handele es sich um Sicherungsmaßnahmen, wie beim Alarmsystem am Rathaus, um Fortbildung, Geld für die Feuerwehr, Erneuerung von Straßenbeleuchtung sowie Baumaßnahmen auf dem Friedhof.

„Einiges von diesen Verschiebungen ist auf äußere Umstände zurückzuführen“, meldete sich SPD-Fraktionschef Stephan Kretzschmar zu Wort. „Anderes aber, wie etwa bei den Mitteln für den Rosenhain in Regis, ist in der Stadtverwaltung liegen geblieben. Da muss im Rathaus mehr Gas gegeben werden“, forderte er. Die anderen Abgeordneten nahmen sowohl Krügers Erklärung als auch Kretzschmars Kritik so hin. Der Beschluss wurde, bei einer Enthaltung, mit großer Mehrheit gefasst.

Von Olaf Krenz