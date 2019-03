Regis-Breitingen

Für die Betreuung der Steppkes in Regis-Breitingen gibt es ein richtig schönes Domizil. Für rund 1,9 Millionen Euro ist die neue Kindertagesstätte „Regenbogenland“ an der Straße Am Stadion errichtet worden. Doch 16 Monate nach der Einweihung des Neubaus gibt es immer noch einige Mängel.

Ihre möglichst schnelle Beseitigung mahnt der scheidende Stadtwehrleiter Karsten Jockisch an, weil Sicherheitsfragen betroffen sind. Nicht zum ersten Mal, sagt er. Eine Gefährdung des Nachwuchses und des Personals besteht nicht, stellt er klar. Sie könnte aber entstehen, so sein Hinweis an die Kommune.

Kita-Brandmeldeanlage ist nachts auf keinen Empfänger geschaltet

Die ersten Aspekte betreffen den Bereich, für den er in den letzten 19 Jahren wesentlich (mit) verantwortlich war – den Brand- und Katastrophenschutz. „Die Stadt hat im Neubau eine Brandmeldeanlage installieren lassen, die auf dem Stand der Technik ist und mehr kann, als für eine Kita vorgeschrieben ist“, lobt der 50-Jährige zunächst. „Allerdings wird dieses Potenzial nicht genutzt.“

Zwar erfülle sie tagsüber, während die Einrichtung betrieben wird, die Aufgaben der geforderten Hausalarmanlage. „Aber nachts geht hier keine Meldung raus, wenn es nötig wäre.“ Die Anlage sei auf keinen Empfänger geschaltet.

Was bedeute, dass bei einem Feuer außerhalb der Betriebszeit weder die Integrierte Rettungsleitstelle in Leipzig (was wohl per Vertrag einiges an Geld kostet) und ein Wachschutz (günstiger; plus Einbruchsmeldung möglich) noch die eigene Feuerwehr (ohne Kosten) alarmiert werden.

„Dabei könnte das Signal sogar an ein einzelnes Telefon, ja auch Handy, weitergegeben werden“, so Jockisch. Also sei man darauf angewiesen, dass ein Anwohner beziehungsweise Passant den optischen und akustischen Alarm am Eingang mitbekommt.

Aufkleber als Fluchtwegkennzeichnung angebracht

Bei der dreimal pro Jahr verlangten Überprüfung der Anlage wurde bisher jeweils eine Übung durchgeführt. Immerhin, so der Noch-Stadtwehrleiter, sind nach knapp einem Jahr Aufkleber als Fluchtwegkennzeichnung angebracht worden. Damit sei nun ersichtlich, hinter welchen (Ausgangs-)Fenstern die Rollos schnell fürs Verlassen des Gebäudes nach oben gehen.

Auch für den Weg vom Sammelpunkt im Garten vorm Geräteschuppen zu Sammelunterkunft in Grundschule und Sporthalle wurde nun seine Kritik aufgegriffen. Gegenüber des kleinen Tors im Zaun wird auf der anderen Straßenseite ein Durchgang in der Hecke angelegt. Damit die Gruppen nicht erst, wie geschehen, links und rechts nach einer freien Stelle suchen müssen. Über die Hecke heben können die Erwachsenen die rund 100 Kinder ja nicht.

Sicherheit geht vor: Ein Durchgang in der Hecke auf der anderen Straßenseite wird gebaut. Quelle: Olaf Krenz

Beschilderung der Feuerwehrzufahrt neben der Kita nicht ausreichend

Und schließlich, lässt Jockisch wissen, ist die Beschilderung der Feuerwehrzufahrt rechts neben dem Kita-Gebäude nicht ausreichend. Außerdem lassen die alten Parkplatzmarkierungen zu, dass sowohl der Deckel eines Niederflurhydranten in der Straße (Wasserzugang für Feuerwehr) als auch die Zuwegung zum Haupteingang und zum Garten zugeparkt werden können. „Was sie auch häufig sind, so dass Feuerwehr und Rettungsdienst im Notfall Probleme bekommen.“ An diesen Stellen, fordert er, sollte Parkverbot sein.

Die alte Markierung lässt Parken vorm Haupteingang zu – und damit im Rettungsweg, findet Stadtwehrleiter Karsten Jockisch. Quelle: Olaf Krenz

Außerdem regt Karsten Jockisch gleich noch als Vater von drei kleinen Kindern an, die Stellflächen mittels Markierung gut einen Meter Richtung Fahrbahn zu verschieben. „Dann gibt es an der Bordsteinkante einen Fußweg, auf dem die Eltern ihre Schützlinge abseits vom Verkehr gefahrlos bringen und holen können. Bisher wird im fließenden Verkehr gelaufen.“

Am Donnerstag läuft, aller Voraussicht nach, Jockischs Amtszeit als Stadtwehrleiter ab. Dann soll der kürzlich von den Kameraden gewählte Nachfolger Mario Ruß vom Stadtrat bestätigt werden.

Von Olaf Krenz