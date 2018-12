Regis-Breitingen

Abrupt endete das Kaffeetrinken am 4. Advent für die Kameraden der Feuerwehren Regis-Breitingen und Ramsdorf. Sie wurden gestern gegen 15.20 Uhr zu einem Einsatz in die Jugendstrafvollzugsanstalt (JSA) Regis-Breitingen gerufen. Die Rettungsleitstelle Leipzig hatte einen Brand in einem Haftraum gemeldet.

Sicherheitsbedienstete mit Pulverlöscher

Als die Feuerwehrleute eintrafen, hatten Sicherheitsbedienstete bereits mit Pulverlöschern die Flammen in der Zelle im ersten Obergeschoss bekämpft. Ein Regiser Trupp führte unter Atemschutz die Restablöschung einer Matratze durch. Danach wurde mit dem Überdruckbelüfter der Rauch aus dem Haft- und den Vorräumen beseitigt.

Viel Rauch: Zwei Häftlinge untersucht

Ein Gefangener habe etwas erpressen wollen und deshalb Zeitungspapier auf der Matratze entzündet, hieß es aus der JSA. Die Matratzen brennen allerdings nicht. Es entwickelte sich jedoch ein Menge Rauch, sodass die Feuerwehr gerufen wurde. Der Verursacher und ein weiterer Häftling wurden aufgrund des Qualms vom Rettungsdienst untersucht, kurz darauf aber wieder eingeschlossen. Eine Fluchtgefahr habe nicht bestanden.

Feuerwehr eine Stunde im Einsatz

Es waren 20 Feuerwehrleute aus Regis und Ramsdorf mit drei Fahrzeugen vor Ort. Die Einsatzzeit betrug rund eine Stunde. Die alarmierte Bornaer Drehleiter wurde bereits auf der Anfahrt zurückgeschickt, da sie nicht benötigt wurde. Beteiligt war zudem die Polizei.

Von okz