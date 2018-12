Regis-Breitingen

Mit seinen 68 Mitgliedern kann sich der Heimatverein Regis-Breitingen und Umgebung durchaus sehen lassen. Und dass knapp die Hälfte davon zur Jahreshauptversammlung kommt, freut den gerade wiedergewählten Vereinsvorsitzenden Karl-Heinz Feiner aus Deutzen.

Weniger glücklich sind der 75-jährige Feiner und der vier Jahre ältere Dieter Kluge darüber, dass es in den vergangenen zwei Jahren nicht wie erhofft gelungen ist, ein neues Führungsduo aufzubauen. Deswegen sind nun beide noch einmal angetreten, der Deutzener als Vorsitzender, der Regis-Breitingener Kluge als Stellvertreter.

Archivräume in ehemaliger Schule

Immerhin konnten die beiden die Jahreshauptversammlung dazu nutzen, der Öffentlichkeit zu zeigen, was der Heimatverein so alles auf die Beine stellt und wie sich dessen räumliche Ausstattung noch einmal verbessert hat. Denn nachdem vor gut dreieinhalb Jahren im Erdgeschoss der ehemaligen Schule in der Pestalozzistraße 1 aus dem ehemaligen Trauzimmer das kulturelle Zentrum wurde, gibt es jetzt im selben Gebäude, einen Eingang weiter und eine Treppe höher, erstmals auch vernünftige Archivräume für den Verein.

Nach 21 Jahren endlich bessere Bedingungen

„Die Stadt stellte uns dafür die ehemalige Lehrerwohnung zur Verfügung“, sagt Feiner. Zuvor wurden Fußböden und die Elektrik erneuert und die Räume gemalert. „Damit hat der Heimatverein nach 21 Jahren erstmals ordentliche Bedingungen für seinen Fundus.“ Die Räume sind mietfrei, der Verein zahlt nur die Betriebskosten.

Schon im vorigen Jahr zog der Heimatverein mit rund 150 Kisten hierher um, erinnert Dieter Kluge. Die Wohnung mit sechs Räumen darf tatsächlich nur als Archiv genutzt werden, nicht für öffentliche Veranstaltung, weil es hier keinen Fluchtweg gibt. In einigen Räumen sind viele Sammelstücke, insbesondere zur Geschichte der Braunkohleindustrie in und um Regis-Breitingen, dennoch sorgsam in Vitrinen und Schränken ausgestellt.

Hier oben gibt es darüber hinaus ein Büro für den Vereinsvorstand. Auch hier füllen Bücher und Aktenordner die Schränke. Noch ist nicht alles ausgeräumt und einsortiert. Immerhin besitzt der Verein auch einen großen Schatz an Bildern regionaler Maler, die wichtigsten sind Robert Klug, Werner Kauka und Gerhard Müller.

Mibrag ist nach wie vor wichtigster Unterstützer

In einem anderen Raum sind in einem großen Regal 36 Kisten gestapelt. In denen hat Ortschronist Dieter Kluge alles gesammelt, was seit 2000 in der LVZ und anderen Zeitungen über Regis-Breitingen geschrieben wurde. Die Unterhaltung des Fundus und die vielen Veranstaltungen im kulturellen Zentrum, für die kein Eintritt genommen wird, seien laut Feiner nur mit Hilfe von Sponsoren zu stemmen. Wichtigster Unterstützer sei immer noch das Bergbauunternehmen Mibrag.

Mit dem Bergbau hat auch wieder eines der größeren Vorhaben des Vereins im Jahr 2019 zu tun. Dann will der Heimatverein an den Aufschluss des Tagebaus Schleenhain erinnern, der vor siebzig Jahren, im Jahr 1949 begann.

Von André Neumann