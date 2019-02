Regis-Breitingen

Der Stadtrat von Regis-Breitingen hat am Donnerstagabend den Haushalt der Kommune für 2019 beschlossen. Nur am Rande spielte dabei das in den vergangene Monaten dominierende Thema eine Rolle: die sanierungsbedürftige Oberschule.

Trotz der immer wieder betonten Eile eines Neubaus, für dessen Finanzierung ein Partner gesucht wird, mit dem es (später) auch einen Zusammenschluss geben könnte. Im großen Zahlenwerk stehen lediglich 260.000 Euro für Instandhaltungen an der Bildungseinrichtung. Steuererhöhungen gibt es nicht.

Oberschule bleibt Thema für 2019

„Es gibt noch keine Lage mit der Oberschule, dass wir entscheiden können“, erklärte Bürgermeister Wolfram Lenk (Die Linke) dazu nach der Sitzung. „Wir brauchen aber den Haushalt, um arbeitsfähig zu sein.“ Der könne dann mit Nachträgen geändert werden. „Es soll schon noch etwas passieren für die Oberschule in diesem Jahr“, stellte er klar.

Stabiler Haushalt trotz Minus

„Wir können derzeit einen relativ stabilen Haushalt vorweisen“, leitete Kämmerin Kathrin Krüger ihren Kurzbericht ein. Dennoch weisen beide Teile des Etats – wie in den Vorjahren – Minusbeträge aus. Im Ergebnishaushalt, der Aufwendungen von knapp 5,9 Millionen Euro vorsieht, fehlen dafür 280.000 Euro. Das könne aber ausgeglichen werden, weil Abschreibungen gegen das Basiskapital verrechnet werden dürfen, so Krüger. „Damit ist das Gesamtergebnis positiv.“

Ausgewählte Investitionen • Kreuzungsvereinbarung1.500.000 € (Bahnbrücke) • Neubau Bauhof 250.000 € •Ausbau Werkstraße 350.000 € •Ausbau Schillerstraße 260.000 € (Teilstück) Übertragungen aus Vorjahren • Freibad, Planschbecken300.000 € • Anbau an Grundschule 250.000 €

Bahnbrücke teuerste Investition

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen von über 7,6 Millionen Euro verzeichnet, was die Einzahlungen um fast 200.000 Euro übersteigt. Darin enthalten sind rund 2,4 Millionen Euro Investitionen. „Das ist recht hoch für unsere Verhältnisse“, meinte die Kämmerin. „Aber allein bei der sogenannten Kreuzungsvereinbarung geht es um 1,5 Millionen Euro.“

Gemeint ist damit der bereits erfolgte Bau der Bahnbrücke mit darunterliegendem Stück Forststraße (noch zu erneuern), wobei die Ausgaben mit Einnahmen vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr sowie der Deutschen Bahn gedeckt werden. Zudem ist der (weitere) Ausbau der Werkstraße und eines Teils der Schillerstraße geplant. Bereits im Vorjahreshaushalt waren die Erneuerung des Planschbeckens im Freibad und der Anbau an die Grundschule verankert.

Hebesätze für Grundsteuern bleiben gleich

Bei den Steuereinnahmen geht Krüger von einem gleichbleibenden Niveau aus (2,2 Millionen Euro). „Zum Glück sind wir nicht von den Rückzahlungen wie bei anderen Kommunen mit Energieunternehmen betroffen.“ Nach der Steigerung der Hebesätze im Vorjahr gibt es für Bürger und Firmen keine neue Veränderung. Es bleibt bei Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen) 310 Prozent, Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke) 430 Prozent und Gewerbesteuer 400 Prozent.

Höhere Betriebskosten trotz Neubauten

Ausgabensteigerungen weist der Haushalt bei der Kreisumlage, den Personalkosten und auch den Betriebskosten für kommunale Einrichtungen aus. „Es ist ein Irrtum, dass für neue Gebäude die Unterhaltung günstiger ist“, sagte die Kämmerin mit Verweis auf Grundschule (neu 2012) und Kindertagesstätte (neu 2017). „Wir haben dort mehr Flächen als früher, die Versicherungen und die Wartung sind teurer.“

Anfragen und Hinweise der Stadträte zum Etat gab es nicht. Auch die überschaubare Investitionsliste wurde nicht mehr diskutiert; das ist schon dreimal erfolgt, sagte Bürgermeister Lenk. Beide Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Von Olaf Krenz