Groitzsch

Einen Weihnachtsbaum von dieser Größe hatte Groitzsch noch nicht auf dem Markt. Sagt zumindest Bauhofleiterin Sabine Schirmer. Und sie muss es wissen, weil ihre Mitarbeiter fürs Aufstellen der grünen Riesen verantwortlich sind. Wegen des 16-Meter-Exemplars ist es in diesem Jahr sogar erstmals erforderlich gewesen, eine Fremdfirma als Transportunternehmen zu engagieren. Die Spedition Stäudte aus Droßkau hat den Baum aus Audigast, beides Ortsteile der Schusterstadt, angeliefert und mit den Bauhof-Kollegen aufgestellt.

Insgesamt fünf größere Bäume im Stadtgebiet

Vier weitere größere Nadelbäume sind für die nächsten Adventswochen Blickfänge vor Groitzscher Einrichtungen. Sie stehen am Bürgerhaus/Kino in der Breitstraße und am Fitness- und Wellnesscenter „Azur“ auf dem Schützenplatz, am Vereinshaus „Stadtmühle“, Straße An der Schnauder, sowie an der Audigaster Kirche St. Martin. Kleinere Bäume sind im Wiprecht-Gymnasium und in der Oberschule, jeweils in der Aula, aber auch in der „Stadtmühle“ zu finden, zählt Schirmer auf. „Alle stammen von privaten Spender. Das freut uns sehr“, meint die Bauhofchefin.

Weihnachtsmarkt am 8. und 9. Dezember

Der Weihnachtsmarkt findet hier am zweiten Adventswochenende statt. Eröffnet wird am 8. Dezember, 15 Uhr. Auch tags darauf kann er vier Stunden besucht werden, ehe er 19 Uhr schließt.

Von Olaf Krenz