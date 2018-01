Rekord bei Röthaer Feuerwehr: Vier Minuten zu verunglücktem Kind

Manuela Brand, Wehrleiterin der Ortsfeuerwehr Rötha, ist stolz auf ihre Truppe. Nicht nur, weil die in vier Minuten zur Stelle war, als ein Kind gerettet werden musste. Dabei ist nach ihrer Einschätzung längst nicht alles im Lot. So mangelt es beispielsweise an Kameraden mit Lkw-Führerschein.